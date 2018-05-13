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22:16 (мск), источник: "Российская газета"

В Турции скончался российский турист

Турист из Екатеринбурга Сергей Цукрук скончался утром 13 мая в госпитале Baskent в Турции, после того как попал в больницу 3 мая после неудачной попытки самоубийства.

О его смерти сообщила в соцсети «ВКонтакте» мать Сергея.

Цукрук отдыхал на турецком курорте Алания вместе с супругой и ребенком.

Как рассказала супруга, утром 3 мая, вернувшись с прогулки, она обнаружила Сергея в гостиничном номере в плохом состоянии после неудачной попытки самоубийства. Вызванные врачи отвезли россиянина в больницу, где у него диагностировали сердечный приступ, об этом сообщает страховая компания ERV.

Цукрук впал в кому и уже не выходил из нее до конца, усилия врачей не дали результатов.

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