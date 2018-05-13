В Турции скончался российский турист

О его смерти сообщила в соцсети «ВКонтакте» мать Сергея.

Цукрук отдыхал на турецком курорте Алания вместе с супругой и ребенком.

Как рассказала супруга, утром 3 мая, вернувшись с прогулки, она обнаружила Сергея в гостиничном номере в плохом состоянии после неудачной попытки самоубийства. Вызванные врачи отвезли россиянина в больницу, где у него диагностировали сердечный приступ, об этом сообщает страховая компания ERV.