В Турции скончался российский турист
Турист из Екатеринбурга Сергей Цукрук скончался утром 13 мая в госпитале Baskent в Турции, после того как попал в больницу 3 мая после неудачной попытки самоубийства.
Турист из Екатеринбурга Сергей Цукрук скончался утром 13 мая в госпитале Baskent в Турции, после того как попал в больницу 3 мая после неудачной попытки самоубийства.
О его смерти сообщила в соцсети «ВКонтакте» мать Сергея.
Цукрук отдыхал на турецком курорте Алания вместе с супругой и ребенком.
Как рассказала супруга, утром 3 мая, вернувшись с прогулки, она обнаружила Сергея в гостиничном номере в плохом состоянии после неудачной попытки самоубийства. Вызванные врачи отвезли россиянина в больницу, где у него диагностировали сердечный приступ, об этом сообщает страховая компания ERV.
Цукрук впал в кому и уже не выходил из нее до конца, усилия врачей не дали результатов.