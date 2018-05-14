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03:29 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье задержали беглого преступника

В Приморском крае нашли и задержали беглого заключённого Дмитрия Савельева. Он сбежал из колонии-поселения № 37, которая находится в посёлке Дзержинец, и оказался в Уссурийске, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

По информации пресс-службы ГУФСИН России по Приморскому краю, Савельева удалось найти благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников розыска уголовно-исполнительной системы Приморского края.

«Осужденного задержали на территории города Уссурийска. Руководство благодарит за оказанное содействие сотрудников полиции, СМИ и жителей Приморского края», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что вечером во вторник, 8 мая, Дмитрий Савельев самовольно покинул учреждение. К слову, в колонии № 37 осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.

Савельев отбывает наказание за совершение преступления согласно первой части 325 статьи УК РФ (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности).

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