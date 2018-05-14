В Приморье задержали беглого преступника

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что вечером во вторник, 8 мая, Дмитрий Савельев самовольно покинул учреждение. К слову, в колонии № 37 осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.