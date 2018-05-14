Пожилой житель Приморья исчез по дороге во Владивосток больше недели назад
Мужчина имел при себе рюкзак.
Мужчина имел при себе рюкзак.
В Приморье разыскивают 74-летнего Виталия Заикина, проживающего в Уссурийске, который 6 мая отправился во Владивосток и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @primpoisk25.
Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волос короткий седой, имеются теменные залысины. ⠀Был одет: черная кожаная куртка, рубашка серая с длинным рукавом, джинсы