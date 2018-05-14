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03:35 (мск), источник: VLADNEWS

Пожилой житель Приморья исчез по дороге во Владивосток больше недели назад

Мужчина имел при себе рюкзак.

В Приморье разыскивают 74-летнего Виталия Заикина, проживающего в Уссурийске, который 6 мая отправился во Владивосток и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @primpoisk25.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волос короткий седой, имеются теменные залысины. ⠀Был одет: черная кожаная куртка, рубашка серая с длинным рукавом, джинсы темно-синие, черные туфли. ⠀При себе имел рюкзак с личными вещами и документами. ⠀Особые приметы: протез правого глаза. ⠀Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просим сообщить в полицию.

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