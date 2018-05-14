В Хабаровском крае священник церкви окрестил уголовников

Как ни странно, многие отбывающие наказание в колониях приходят к вере. Такой вид досуга в исправительных учреждениях для них не запрещен. Те, кто начал верить в Бога уже за решеткой, имеют право принять таинство крещения. Этой услугой воспользовались четыре парня, отбывающих наказание в отряде хозяйственно-лагерного обслуживания в изоляторе Комсомольска-на-Амуре. Крещение проводил священник Русской Православной Церкви собора Казанской иконы Божьей Матери отец Сергий Горский. К обряду присоединились и двое несовершеннолетних уголовников, которых содержат в СИЗО-2.

— Обряд крещения над человеком совершается только один раз в жизни. Принимая крещение человек умирает для греховной жизни и творения воли сатаны, чтобы затем воскреснуть для жизни с Богом. Все его естество, при этом, обновляется до самых оснований, — отметил Сергий Горский.