Три лесных пожара потушены в Приморье за сутки
Служащие пожарной охраны потушили в Приморье за прошедшие сутки три лесных пожара, действующих пожаров в крае нет. Об этом сообщила
Служащие пожарной охраны потушили в Приморье за прошедшие сутки три лесных пожара, действующих пожаров в крае нет. Об этом сообщила
«По информации краевого департамента лесного хозяйства, за прошедшие сутки произошло три пожара в Тернейском и Дальнереченском районах и Уссурийском городском округе. Все они ликвидированы. На тушении пожаров были задействованы 35 человек и восемь единиц техники. В Тернейском районе на ликвидации возгорания работал вертолет Ми-8. По данным на утро понедельника, 14 мая, в Приморье нет действующих лесных пожаров», — говорится в сообщении.
При этом, уточняет
На всей территории края с 9 апреля действует особый противопожарный режим.