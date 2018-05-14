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03:15 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Три лесных пожара потушены в Приморье за сутки

Служащие пожарной охраны потушили в Приморье за прошедшие сутки три лесных пожара, действующих пожаров в крае нет. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации, не уточняя площади потушенных пожаров.

«По информации краевого департамента лесного хозяйства, за прошедшие сутки произошло три пожара в Тернейском и Дальнереченском районах и Уссурийском городском округе. Все они ликвидированы. На тушении пожаров были задействованы 35 человек и восемь единиц техники. В Тернейском районе на ликвидации возгорания работал вертолет Ми-8. По данным на утро понедельника, 14 мая, в Приморье нет действующих лесных пожаров», — говорится в сообщении.

При этом, уточняет пресс-служба, по данным космического мониторинга Рослесхоза, на территории Приморского края выявлено 20 тепловых аномалий. Все они проверяются.

На всей территории края с 9 апреля действует особый противопожарный режим.

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