Три лесных пожара потушены в Приморье за сутки

«По информации краевого департамента лесного хозяйства, за прошедшие сутки произошло три пожара в Тернейском и Дальнереченском районах и Уссурийском городском округе. Все они ликвидированы. На тушении пожаров были задействованы 35 человек и восемь единиц техники. В Тернейском районе на ликвидации возгорания работал вертолет Ми-8. По данным на утро понедельника, 14 мая, в Приморье нет действующих лесных пожаров», — говорится в сообщении.