В Приморье сгорело популярное кафе китайской кухни
Площадь пожара составила 100 кв. метров.
Площадь пожара составила 100 кв. метров.
В Артеме в районе улицы Пионерская сгорело кафе «Семейный островок», площадь пожара составила 100 кв. метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В ночь на 14 мая в 02:44 на пульт
Уже через 3 минуты на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы.
В 03:11 ликвидировано открытое горение. По информации