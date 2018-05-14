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03:59 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье сгорело популярное кафе китайской кухни

Площадь пожара составила 100 кв. метров.

В Артеме в районе улицы Пионерская сгорело кафе «Семейный островок», площадь пожара составила 100 кв. метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

В ночь на 14 мая в 02:44 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в кафе.

Уже через 3 минуты на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы.

В 03:11 ликвидировано открытое горение. По информации пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Общая площадь распространения огня составила 100 кв. метров.

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