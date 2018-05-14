В Приморье сгорело популярное кафе китайской кухни

В Артеме в районе улицы Пионерская сгорело кафе «Семейный островок», площадь пожара составила 100 кв. метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

В ночь на 14 мая в 02:44 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в кафе.

Уже через 3 минуты на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы.