В Иркутской области в воскресенье потушили два лесных пожара
ИРКУТСК, 14 мая — РИА Новости. Два лесных пожара на площади 143 гектара потушили в Иркутской области в воскресенье, сообщает
ИРКУТСК, 14 мая — РИА Новости. Два лесных пожара на площади 143 гектара потушили в Иркутской области в воскресенье, сообщает
«Силами лесников и арендатора ликвидированы два очага на общей площади 143 гектара, локализованные 12 мая в Баяндаевском районе», — говорится в сообщении. В тушении пожара принимали участие 29 человек и 10 единиц наземной техники.
Отмечается, что новых возгораний в лесах Приангарья за прошедшие сутки не зарегистрировано.