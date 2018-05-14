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04:25 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутской области в воскресенье потушили два лесных пожара

ИРКУТСК, 14 мая — РИА Новости. Два лесных пожара на площади 143 гектара потушили в Иркутской области в воскресенье, сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

«Силами лесников и арендатора ликвидированы два очага на общей площади 143 гектара, локализованные 12 мая в Баяндаевском районе», — говорится в сообщении. В тушении пожара принимали участие 29 человек и 10 единиц наземной техники.

Отмечается, что новых возгораний в лесах Приангарья за прошедшие сутки не зарегистрировано.

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