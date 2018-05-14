Грабитель избил хабаровчанку ради сумки с мобильником

Источник: Восток Медиа

В городской отдел полиции обратилась 22-летняя жительница краевого центра. Заявительница сообщила, что вечером возвращалась домой из увеселительного заведения. На одной из улиц Железнодорожного района на потерпевшую напал неизвестный мужчина. Злоумышленник нанёс хабаровчанке несколько ударов и отобрал сумку с мобильным телефоном. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Девушка подробно описала стражам порядка приметы нападавшего.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители поймали 36-летнего подозреваемого, у которого раньше не было проблем с законом. Во время личного досмотра полицейские изъяли у мужчины похищенный мобильный телефон. Как оказалось, сумку злоумышленник выбросил. Стражи порядка возбудили против горожанина уголовное дело по статье «Грабёж». На время расследования фигуранта заключили под стражу.