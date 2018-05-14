Грабитель избил хабаровчанку ради сумки с мобильником
В дальневосточной столице полицейские задержали грабителя по горячим следам. Мужчина напал на молодую хабаровчанку на улице, избил её и отобрал сумку с мобильным телефоном.
В дальневосточной столице полицейские задержали грабителя по горячим следам. Мужчина напал на молодую хабаровчанку на улице, избил её и отобрал сумку с мобильным телефоном.
В городской отдел полиции обратилась 22-летняя жительница краевого центра. Заявительница сообщила, что вечером возвращалась домой из увеселительного заведения. На одной из улиц Железнодорожного района на потерпевшую напал неизвестный мужчина. Злоумышленник нанёс хабаровчанке несколько ударов и отобрал сумку с мобильным телефоном. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Девушка подробно описала стражам порядка приметы нападавшего.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о подобных случаях. Например, житель дальневосточной столицы избил велосипедистку, которая каталась вместе со своим ребёнком. Причину такого агрессивного поведения выясняют правоохранители. А в Вяземском районе мужчина после ссоры с приятелем проник ночью в его дом и переломал потерпевшему рёбра. Злоумышленника отправили в колонию строго режима на три с половиной года.