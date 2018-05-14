В Красноярском крае разыскивают подозреваемого в убийстве девушки

В выходные в полицию Краснотуранского района края обратилась женщина. Она рассказала что ее 18-летняя дочь уехала в Минусинск, но домой так и не вернулась.

Полицейские установили, что потерпевшую подвозил мужчина — он занимался частным извозом. Вечером она позвонила матери и сообщила, что возвращается домой с этим же водителем. Через некоторое время ее телефон стал недоступен. Тело девушки обнаружили в лесу в Краснотуранском районе.