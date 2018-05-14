Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
15Замуж за принца
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
05:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Подозреваемых в квартирной краже ищут в Иркутске

В Иркутске полицейские разыскивают двух молодых людей в возрасте 18−22 и 20−23 лет, которые могут быть причастны к совершению квартирной кражи в одном из домов на ул. Лермонтова.

Как сообщает 12 мая 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, они попали на запись видеокамеры в магазине. Правоохранители просят граждан, обладающих сведениями о разыскиваемых, обратиться в полицию по телефонам 41−11−64 или 02.

Все новости региона
Кадыров рассказал об устроившем резню во Франции уроженце Чечни
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств
Глава британской контрразведки пригрозил России изоляцией
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
СМИ узнали о тайной поездке Скрипаля в Прагу
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия — Словакия: как не повторить провал в Пхенчхане? Сегодня сборная России сыграет на чемпионате мира против Словакии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь