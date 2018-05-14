Подозреваемых в квартирной краже ищут в Иркутске
В Иркутске полицейские разыскивают двух молодых людей в возрасте 18−22 и 20−23 лет, которые могут быть причастны к совершению квартирной кражи в одном из домов на ул. Лермонтова.
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В Иркутске полицейские разыскивают двух молодых людей в возрасте 18−22 и 20−23 лет, которые могут быть причастны к совершению квартирной кражи в одном из домов на ул. Лермонтова.
Как сообщает 12 мая 2018 года