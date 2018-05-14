Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Новосибирске, информацией поделились очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Пожар случился днем 13 мая на 2-й улице Шевцовой. Загорелся частный дом на двух хозяев. Мужчина пытался погасить огонь своими силами до приезда пожарных, но он получил множественные ожоги.

«Две семьи остались без домов. У человека, который получил ожоги, в доме была вся семья: младший сын, дочь, старший сын, жена и ещё бабушка. Он пытался предотвратить пожар сначала своими силами, получил ожоги кистей рук и ожоги головы. Остальные все в порядке», — поделился очевидец.