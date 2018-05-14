Из Камы спасли тонущую женщину
ЧП произошло в минувшее воскресенье днём в районе Перми I.
ЧП произошло в минувшее воскресенье днём в районе Перми I.
Несмотря на то, что температура воды в Каме сейчас не превышает + 6 градусов, в Перми чуть не появилась первая жертва неосторожного купания. ЧП произошло днём в воскресенье, 13 мая в районе Перми I.
О происшествии сообщается в разделе «оперативные сводки» ГУ МЧС России по Пермскому краю: «13 мая в 11.25 поступило сообщение о том, что из реки Кама очевидцами была спасена женщина».
Пострадавшая осмотрена врачами «Скорой помощи».
Сотрудники МЧС обращаются к жителям края с просьбой быть осторожными и дисциплинированными, отдыхая вблизи водоёма.
На реке Вильва в Александровском районе, напомним, до сих пор идут поиски рыбака, пропавшего 4 мая. Его лодка перевернулась. Одному из мужчин удалось доплыть до берега, второму нет.