Из Камы спасли тонущую женщину

Несмотря на то, что температура воды в Каме сейчас не превышает + 6 градусов, в Перми чуть не появилась первая жертва неосторожного купания. ЧП произошло днём в воскресенье, 13 мая в районе Перми I.

О происшествии сообщается в разделе «оперативные сводки» ГУ МЧС России по Пермскому краю: «13 мая в 11.25 поступило сообщение о том, что из реки Кама очевидцами была спасена женщина».

Пострадавшая осмотрена врачами «Скорой помощи».

Сотрудники МЧС обращаются к жителям края с просьбой быть осторожными и дисциплинированными, отдыхая вблизи водоёма.