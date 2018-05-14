На улице Копылова сгорел мешавший строить развязку дом (видео)

В Октябрьском районе Красноярска загорелся дом, который мешал строителям развязки ул. Волочаевская. Видеозапись пожара появилась сегодня на странице «ЧП Красноярск» в сети Instagram.

Пожар произошел сегодня рано утром. Судя по записи, горел один из частных домов, расположенных напротив дома № 44 по ул. Волочаевская. У одноэтажного строения огнем была охвачена вся крыша. Узнать в пресс-службе краевого управления МЧС России подробности происшествия не удалось.

Красноярцы отметили, что этот дом расположен в районе строительства развязки, которая должна соединить ул. Волочаевская и ул. Копылова.

«Именно там люди последние 2 недели перед стройтехникой вставали и полиция приезжала регулировать обстановку», — напомнил один из комментаторов.

Напомним, это не первый случай пожара в районе стройки на ул. Волочаевская. В апреле рядом с ул. Дачная сгорели два бесхозных дома.