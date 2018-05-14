На улице Копылова сгорел мешавший строить развязку дом (видео)
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В Октябрьском районе Красноярска загорелся дом, который мешал строителям развязки ул. Волочаевская. Видеозапись пожара появилась сегодня на странице «ЧП Красноярск» в сети Instagram.
Пожар произошел сегодня рано утром. Судя по записи, горел один из частных домов, расположенных напротив дома № 44 по ул. Волочаевская. У одноэтажного строения огнем была охвачена вся крыша. Узнать в
«Именно там люди последние 2 недели перед стройтехникой вставали и полиция приезжала регулировать обстановку», — напомнил один из комментаторов.
Напомним, это не первый случай пожара в районе стройки на ул. Волочаевская. В апреле рядом с ул. Дачная сгорели два бесхозных дома.