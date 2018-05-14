Взрыв в шахте Нижнего Тагила унес жизнь рабочего

Источник: УралИнформБюро

В Нижнем Тагиле из-за гибели рабочего в шахте Естюнинская возбуждено уголовное дело. Происшествие случилось 12 мая.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, утром трое рабочих закладывали в шахте взрывпакеты. Чуть позже мастер обнаружил, что не все из них поднялись на поверхность. Тело погибшего — 33-летнего машиниста скреперной лебедки — с признаками травмирования от взрыва нашли на 240-м горизонте.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновному грозит до 5 лет лишения свободы.