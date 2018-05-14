Взрыв в шахте Нижнего Тагила унес жизнь рабочего
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
В Нижнем Тагиле
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновному грозит до 5 лет лишения свободы.
«Проведен осмотр тела умершего, назначена судебная медицинская экспертиза, истребована и анализируется документация о проводившихся на шахте работах (в том числе, журналы инструктажа и выдачи взрывных веществ) с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте, допрашиваются рабочие и руководство шахты», — добавили в ведомстве.