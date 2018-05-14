Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ быстро отреагировала на конфуз Самойловой на «Евровидении»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Сын Алики Смеховой серьезно заболел на отдыхе
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Образ дня: Вера Брежнева в роскошном платье Versace в Каннах
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная Швеции одержала шестую победу подряд на ЧМ-2018
Хоккеисты сборной США одержали шестую победу подряд на ЧМ
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Сделать деньги
07:16 (мск), источник: ЕАН

Во дворе элитного ЖК в Екатеринбурге сгорел Porsche Panamera 4

Во дворе элитного жилого комплекса на улице Никонова в самом центре Екатеринбурга минувшей ночью сгорел Porsche Panamera 4.

Как сообщает областное ГУ МЧС, в 01:10 спасателям поступило сообщение о пожаре. В его тушении были задействованы две единицы техники и 7 человек личного состава.

Пламя было ликвидировано в течение двух минут, однако иномарка стоимостью более 8 млн рублей восстановлению не подлежит.

Все новости региона
 Свердловские единороссы не будут
Задержанный свердловский чиновник
Глава британской контрразведки пригрозил России изоляцией
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Российские военные похвалили пилотов США за сопровождение Ту-95
Роспотребнадзор сообщает о росте пострадавших от укусов клещей
Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия — Словакия: как не повторить провал в Пхенчхане? Сегодня сборная России сыграет на чемпионате мира против Словакии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь