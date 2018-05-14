Во дворе элитного ЖК в Екатеринбурге сгорел Porsche Panamera 4
Во дворе элитного жилого комплекса на улице Никонова в самом центре Екатеринбурга минувшей ночью сгорел Porsche Panamera 4.
Во дворе элитного жилого комплекса на улице Никонова в самом центре Екатеринбурга минувшей ночью сгорел Porsche Panamera 4.
Как сообщает областное ГУ МЧС, в 01:10 спасателям поступило сообщение о пожаре. В его тушении были задействованы две единицы техники и 7 человек личного состава.
Пламя было ликвидировано в течение двух минут, однако иномарка стоимостью более 8 млн рублей восстановлению не подлежит.