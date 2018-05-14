Источник: Вести - Новосибирск

Рецидивист напал на 67-летнюю пенсионерку в Новосибирской области, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в Маслянино. Пожилая женщина обратилась в полицию, где сообщила, что на нее напал 37-летний пьяный квартирант, который отмечал день рождения. Мужчина угрожал расправиться с пенсионеркой шнуром от утюга, похитил 9 тысяч рублей и мобильный телефон.

«Сотрудники полиции выяснили, что пенсионерка сдавала жилье ранее судимому мужчине, который дважды отбывал наказание за убийства, а также за кражу, грабеж и угрозу убийством. В местах лишения свободы он провел в общей сложности 17 лет», — пояснили в ведомстве.

После нападения мужчина уехал на такси, он рассчитывал скрыться в одной из деревень Маслянинского района, но полицейские задержали подозреваемого.