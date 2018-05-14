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07:21 (мск), источник: АиФ Новосибирск

У поселка Приморский в автоаварии пострадали женщина и дети

Инцидент произошел с участием водителя за рулем Субару в микрорайоне ОбьГЭС.

В микрорайоне ОбьГЭС произошла автоавария, в которой пострадали женщина и два ребенка. Об этом сообщает группа пропаганда ГИБДД по городу Новосибирску.

Водитель за рулем автомобиля «Субару» в микрорайоне ОбьГЭС столкнул в кювет автомобиль «Ниссан», в котором ехала женщина и двое детей. Инцидент произошел вчера, 13 мая, вечером, в 18:30.Subaru Forester столкнул Nissan Tiida рядом с посёлком Приморский в овраг.

По предварительной информации, 33-летний автовладелец за рулем «Субару» ехал в направлении СНТ «Голубой залив» и возле дома № 19 по улице Софийской не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан». Второй автомобиль от столкновения слетел в кювет.

В Ниссане сработали подушки безопасности, но 54-летнюю женщину, которая была за рулем, а также маленьких детей в возрасте 4 и 8 лет, пришлось госпитализировать. У женщины медики диагностировали сотрясение мозга, а у пассажиров — ушибы головы и лица.

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