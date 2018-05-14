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07:49 (мск), источник: Newtimes.kz

В полиции прокомментировали похищение среди бела дня продавщицы капусты в ЮКО

Полицейские установили героев нашумевшего ролика, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

Ранее в социальных сетях появилось видео с похищением девушки, продавщицы капусты, имевшем место в ЮКО.

На кадрах четверо мужчин сначала вызволили из КамАЗа с капустой девушку, потом силой затолкали ее в белую машину и увезли. На видео девушка кричит и сопротивляется.

Сотрудники УБОП ДВД ЮКО установили героев ролика, все они жители ЮКО.

«Девушка и ее родители ни к кому претензий не имеют. В данное время она вышла замуж. В свою очередь родственники невесты намерены подать заявление в органы внутренних дел о привлечении к ответственности распространителей видеоролика», ― говорится в сообщении.

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