В полиции прокомментировали похищение среди бела дня продавщицы капусты в ЮКО

На кадрах четверо мужчин сначала вызволили из КамАЗа с капустой девушку, потом силой затолкали ее в белую машину и увезли. На видео девушка кричит и сопротивляется.

«Девушка и ее родители ни к кому претензий не имеют. В данное время она вышла замуж. В свою очередь родственники невесты намерены подать заявление в органы внутренних дел о привлечении к ответственности распространителей видеоролика», ― говорится в сообщении.