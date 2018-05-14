В полиции прокомментировали похищение среди бела дня продавщицы капусты в ЮКО
Полицейские установили героев нашумевшего ролика, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Полицейские установили героев нашумевшего ролика, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Ранее в социальных сетях появилось видео с похищением девушки, продавщицы капусты, имевшем место в ЮКО.
На кадрах четверо мужчин сначала вызволили из КамАЗа с капустой девушку, потом силой затолкали ее в белую машину и увезли. На видео девушка кричит и сопротивляется.
Сотрудники УБОП ДВД ЮКО установили героев ролика, все они жители ЮКО.
«Девушка и ее родители ни к кому претензий не имеют. В данное время она вышла замуж. В свою очередь родственники невесты намерены подать заявление в органы внутренних дел о привлечении к ответственности распространителей видеоролика», ― говорится в сообщении.