Озвучена причина отравления гостей санатория на Иссык-Куле
АСТАНА, 14 мая — Sputnik. Озвучена предварительная причина отравления сотрудников и гостей
АСТАНА, 14 мая — Sputnik. Озвучена предварительная причина отравления сотрудников и гостей
В минувший вторник, 8 мая, 18 сотрудников и гостей санатория, в числе которых семеро спортсменов из Ирана, Ирака и ОАЭ, были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Позднее число инфицированных возросло до 24 человек.
Как сообщили РИА Новости в
«Подозреваемым продуктом является запеканка. По предварительным результатам лабораторных исследований, высеяна сальмонелла», — сообщил собеседник агентства.
Кроме того, сообщается, что составлены протоколы и вынесены постановления о наложении штрафа на главного врача
В настоящее время все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, большинство из них выписаны.