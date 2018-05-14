Озвучена причина отравления гостей санатория на Иссык-Куле

Источник: Sputniknews.kz

В минувший вторник, 8 мая, 18 сотрудников и гостей санатория, в числе которых семеро спортсменов из Ирана, Ирака и ОАЭ, были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Позднее число инфицированных возросло до 24 человек.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кыргызстана, для выяснения причин пищевого отравления были отобраны анализы на лабораторные исследования у восьми больных и 13 работников пищеблока, 25 смывов на патогенную микрофлору, также анализы суточной пробы готовых блюд.

«Подозреваемым продуктом является запеканка. По предварительным результатам лабораторных исследований, высеяна сальмонелла», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, сообщается, что составлены протоколы и вынесены постановления о наложении штрафа на главного врача Иссык-Кульской территориальной больницы за неподачу своевременного экстренного извещения, директора санатория, ведомственного врача, завскладом и завотделом питания санатория.