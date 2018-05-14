Осужденному за превышение полномочий экс-главе Усть-Уды смягчили приговор
Наказание смягчено до 1,5 лет лишения свободы.
Наказание смягчено до 1,5 лет лишения свободы.
Иркутский областной суд удовлетворил апелляцию гособвинителя по делу бывшего главы
Наказание смягчено до 1,5 лет лишения свободы. На тот же срок Валеев лишен права занимать посты, связанные с исполнением
Суд установил, что администрация
Подрядчик прекратил возведение домов, а глава муниципалитета заключил с предприятием дополнительное соглашение, которым продлил сроки сдачи объектов. На счет предприятия Валеев перевел более 2 млн рублей. Строительство домов до сих пор не завершено.