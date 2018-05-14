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06:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Осужденному за превышение полномочий экс-главе Усть-Уды смягчили приговор

Наказание смягчено до 1,5 лет лишения свободы.

Источник: AP 2018

Иркутский областной суд удовлетворил апелляцию гособвинителя по делу бывшего главы Усть-Уды Рамзана Валеева, который получил два года колонии за махинации при строительстве домов по программе переселения граждан из ветхого жилья.

Наказание смягчено до 1,5 лет лишения свободы. На тот же срок Валеев лишен права занимать посты, связанные с исполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и полномочий представителя власти на государственной службе и в органах местного самоуправления должности.

Суд установил, что администрация Усть-Уды и ООО «Сфера» заключили контракт на строительство пяти одноквартирных жилых домов. В сентябре 2013 года Валеев подписал акты о завершения строительства на 2,7 млн рублей. Однако работы были выполнены не в полном объеме.

Подрядчик прекратил возведение домов, а глава муниципалитета заключил с предприятием дополнительное соглашение, которым продлил сроки сдачи объектов. На счет предприятия Валеев перевел более 2 млн рублей. Строительство домов до сих пор не завершено.

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