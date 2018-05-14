В Красноярском море судно с людьми разбилось о скалы
Сотрудники МЧС спасли трех человек.
Сотрудники МЧС спасли трех человек.
В акватории красноярского водохранилища судно с отдыхающими людьми разбилось о скалы. Инцидент произошел 13 мая в районе залива «Кривляк». Соответствующая информация появилась в сводках КГКУ «Спасатель».
Сотрудники дивногорского ПСО выехали на место ЧП. В самой лодке людей не было — трое туристов выбрались на берег и провели несколько часов там.
«Во время проведения
Отмечается, что спасательная операция закончилась успешно, никто из туристов не пострадал.