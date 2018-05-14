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07:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском море судно с людьми разбилось о скалы

Сотрудники МЧС спасли трех человек.

В акватории красноярского водохранилища судно с отдыхающими людьми разбилось о скалы. Инцидент произошел 13 мая в районе залива «Кривляк». Соответствующая информация появилась в сводках КГКУ «Спасатель».

Сотрудники дивногорского ПСО выехали на место ЧП. В самой лодке людей не было — трое туристов выбрались на берег и провели несколько часов там.

Оказалось, что из-за сильного ветра их лодку отнесло к скалам. После нескольких ударов в ней образовались пробоины. Плыть обратно туристы не могли, поэтому решили ждать помощи на берегу.

«Во время проведения поисково-спасательных работ данное плавсредство было найдено с тремя людьми на борту. Разбитую лодку отбуксировали в залив “Шумиха”. Спасено 3 человека», — говорится в сводках.

Отмечается, что спасательная операция закончилась успешно, никто из туристов не пострадал.

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