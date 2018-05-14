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07:07 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае борются с одиннадцатью природными пожарами

В Хабаровском крае продолжается активная борьба с лесными пожарами. За прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали два возгорания и локализовали четыре. Всего в регионе остаётся одиннадцать очагов.

Источник: AP 2018

«Пожарные продолжают работать на тушении действующих лесных пожарах в Амурском, Ванинском, Комсомольском, Солнечном и в районе имени Лазо. В районе имени Полины Осипенко также действует один пожар, ещё один локализован. Кроме того, локализованы возгорания в Хабаровском и Ульчском районах. Там же две термоточки ликвидированы. Угроз населённым пунктам нет», — рассказал начальник отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами правительства Хабаровского края Сергей Бутин.

В зоне контроля зарегистрировано три лесных пожара на площади больше 64 тысяч гектаров. Система дистанционного мониторинга отметила на землях других категорий 21 термоточку с активным горением. Как сообщает пресс-служба правительства края, всего с начала пожароопасного сезона в зоне активного тушения зарегистрирован 251 лесной пожар на площади 152 455 гектаров.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что первый лесной пожар в регионе появился в начале апреля. Всего, по прогнозам специалистов, в этом году в Хабаровском крае произойдёт около 400 природных пожаров. Сейчас противопожарный режим действует в большинстве районов.

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