Три дома сгорели в Металлургическом районе Челябинска

Жилой дом вспыхнул в частном секторе на ул. Богдана Хмельницкого. Загорелась баня, которая вплотную примыкала к дому. Огонь перекинулся на соседние здания. Когда приехали пожарные, полыхали уже три жилых дома.

ЧП случилось вечером в воскресенье, 13 мая.

— Возникла проблема с заправкой водой. Указателей расположения пожарных гидрантов нет. А когда гидранты нашли, в них не было нужного давления. Поэтому на место ЧП пришлось направлять дополнительную технику, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Без крыши над головой остались три семьи. Некоторые очевидцы утверждали, что пожарные долго ехали к месту происшествия. Другие же, наоборот, говорят, что бригады МЧС сработали оперативно.