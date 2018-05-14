Три дома сгорели в Металлургическом районе Челябинска
У пожарных быстро закончилась вода, а ближайшие гидранты не работали.
У пожарных быстро закончилась вода, а ближайшие гидранты не работали.
Жилой дом вспыхнул в частном секторе на ул. Богдана Хмельницкого. Загорелась баня, которая вплотную примыкала к дому. Огонь перекинулся на соседние здания. Когда приехали пожарные, полыхали уже три жилых дома.
ЧП случилось вечером в воскресенье, 13 мая.
— Возникла проблема с заправкой водой. Указателей расположения пожарных гидрантов нет. А когда гидранты нашли, в них не было нужного давления. Поэтому на место ЧП пришлось направлять дополнительную технику, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в
Без крыши над головой остались три семьи. Некоторые очевидцы утверждали, что пожарные долго ехали к месту происшествия. Другие же, наоборот, говорят, что бригады МЧС сработали оперативно.
Причины пожара сейчас выясняют специалисты. Погорельцам, скорее всего, предоставят временное жилье.