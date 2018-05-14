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07:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Три дома сгорели в Металлургическом районе Челябинска

У пожарных быстро закончилась вода, а ближайшие гидранты не работали.

Жилой дом вспыхнул в частном секторе на ул. Богдана Хмельницкого. Загорелась баня, которая вплотную примыкала к дому. Огонь перекинулся на соседние здания. Когда приехали пожарные, полыхали уже три жилых дома.

ЧП случилось вечером в воскресенье, 13 мая.

— Возникла проблема с заправкой водой. Указателей расположения пожарных гидрантов нет. А когда гидранты нашли, в них не было нужного давления. Поэтому на место ЧП пришлось направлять дополнительную технику, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Без крыши над головой остались три семьи. Некоторые очевидцы утверждали, что пожарные долго ехали к месту происшествия. Другие же, наоборот, говорят, что бригады МЧС сработали оперативно.

Причины пожара сейчас выясняют специалисты. Погорельцам, скорее всего, предоставят временное жилье.

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