Житель Башкирии попал в ДТП в свой день рождения
УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В воскресенье, 13 мая, в Башкирии произошло 13 ДТП, в которых пострадали 16 человек. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД МВД.
УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В воскресенье, 13 мая, в Башкирии произошло 13 ДТП, в которых пострадали 16 человек. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД МВД.
Одна из таких аварий случилась в селе Аблаево Чекмагушевского района в восьмом часу утра. 26-летний местный житель не справился с управлением автомобиля, съехал с дороги и врезался в столб линии телефонной связи. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. Свое состояние мужчина объяснил тем, что отмечал день рождения. С травмами именинника увезли в больницу. Известно, что ранее он уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.
Всего за сутки госавтоинспекторы задержали 65 нетрезвых водителей, сообщили в