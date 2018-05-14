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07:46 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Башкирии попал в ДТП в свой день рождения

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В воскресенье, 13 мая, в Башкирии произошло 13 ДТП, в которых пострадали 16 человек. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД МВД.

Одна из таких аварий случилась в селе Аблаево Чекмагушевского района в восьмом часу утра. 26-летний местный житель не справился с управлением автомобиля, съехал с дороги и врезался в столб линии телефонной связи. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. Свое состояние мужчина объяснил тем, что отмечал день рождения. С травмами именинника увезли в больницу. Известно, что ранее он уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

Всего за сутки госавтоинспекторы задержали 65 нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

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