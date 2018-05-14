Житель Башкирии попал в ДТП в свой день рождения

Одна из таких аварий случилась в селе Аблаево Чекмагушевского района в восьмом часу утра. 26-летний местный житель не справился с управлением автомобиля, съехал с дороги и врезался в столб линии телефонной связи. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. Свое состояние мужчина объяснил тем, что отмечал день рождения. С травмами именинника увезли в больницу. Известно, что ранее он уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.