Спасатели эвакуировали 25 человек из заблокированного села в ВКО
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Тарбагатайском районе спасатели эвакуировали людей, которые остались заблокированными на другом берегу реки. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Тарбагатайском районе спасатели эвакуировали людей, которые остались заблокированными на другом берегу реки. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на
Случай произошел вчера, в Есимском сельском округе. Люди на тракторе с прицепом направлялись в село Есим на похороны через реку Каргоба. Однако преодолеть 35-метровую ширину реки им не удалось. Трактор с прицепом увяз в броде.
Глубина реки составляла чуть более метра, но это, как и сильное течение и холодная вода, не остановило людей. Так, пассажиры спрыгнули в воду и дошли до другого берега реки.
«Обратно выезжать у людей не было возможности. Есим — тупиковое село, дома можно пересчитать по пальцам, здесь нет проезжей части. Люди обратились к нам — попросили помочь их перевезти обратно на другой берег реки. Одежда у всех была мокрая, и многие начинали замерзать», — рассказал начальник пожарной части № 59, Тарбагатайского района Бакытбек Нургалиев.
Пожарные, используя высокопроходимую технику, эвакуировали 25 человек и довезли их до населенного пункта Тарбагатайского района, который расположен в 30 километрах от села Есим.