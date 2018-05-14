Спасатели эвакуировали 25 человек из заблокированного села в ВКО

Источник: Kazinform

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Случай произошел вчера, в Есимском сельском округе. Люди на тракторе с прицепом направлялись в село Есим на похороны через реку Каргоба. Однако преодолеть 35-метровую ширину реки им не удалось. Трактор с прицепом увяз в броде.

Глубина реки составляла чуть более метра, но это, как и сильное течение и холодная вода, не остановило людей. Так, пассажиры спрыгнули в воду и дошли до другого берега реки.

«Обратно выезжать у людей не было возможности. Есим — тупиковое село, дома можно пересчитать по пальцам, здесь нет проезжей части. Люди обратились к нам — попросили помочь их перевезти обратно на другой берег реки. Одежда у всех была мокрая, и многие начинали замерзать», — рассказал начальник пожарной части № 59, Тарбагатайского района Бакытбек Нургалиев.