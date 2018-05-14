Серьезное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области
В Мошковском районе столкнулись седан Toyota Camry и грузовик, об этом сообщили очевидцы в сообществе Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
В Мошковском районе столкнулись седан Toyota Camry и грузовик, об этом сообщили очевидцы в сообществе Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Серьезное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области, об этом рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Авария произошла накануне, 13 мая на трассе Р-255. Седан Toyota Camry и грузовик столкнулись в Мошковском районе, недалеко от села Вороново.
От удара «Тойота» буквально лишилась левой части кузова, а крышу вмяло в салон. Автомобиль получил критические повреждения.
«Пробка огромная. Ещё было пару машин в кювете, может и не причастны, может от столкновения уходили.
Территория ДТП обширная, дорожный отбойник покорёжен», — поделился очевидец.
Информации о пострадавших нет.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.