Источник: Reuters

Серьезное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области, об этом рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла накануне, 13 мая на трассе Р-255. Седан Toyota Camry и грузовик столкнулись в Мошковском районе, недалеко от села Вороново.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-31101527&id=456247862&hash=7ce96f934277249a&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

От удара «Тойота» буквально лишилась левой части кузова, а крышу вмяло в салон. Автомобиль получил критические повреждения.

«Пробка огромная. Ещё было пару машин в кювете, может и не причастны, может от столкновения уходили.

Территория ДТП обширная, дорожный отбойник покорёжен», — поделился очевидец.

Информации о пострадавших нет.