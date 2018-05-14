Полиция ищет живодеров, которые сожгли кота в Челябинске
Над животным могли расправиться подростки.
Над животным могли расправиться подростки.
Жительница Челябинска заявила в соцсетях, что неизвестные убили и подожгли ее кота. Его тело она нашла в мусорном баке на ул. Толбухина неподалеку от своего дома. Здесь частный сектор, и домашний кот постоянно ходил гулять на улицу.
— Ребенок тяжело переживает потерю любимца. Возможно, нашего котика подожгли
Полиция уже начала проверку по факту жестокого обращения с животными.
Напомним, этой весной челябинцев возмутил другой случай — мигрант убил и освежевал прямо на улице хаски. Его заметили очевидцы, они же и вызвали полицию. Мужчину задержали. Он сказал, что хотел пустить пса на мясо.