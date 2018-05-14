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07:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция ищет живодеров, которые сожгли кота в Челябинске

Над животным могли расправиться подростки.

Жительница Челябинска заявила в соцсетях, что неизвестные убили и подожгли ее кота. Его тело она нашла в мусорном баке на ул. Толбухина неподалеку от своего дома. Здесь частный сектор, и домашний кот постоянно ходил гулять на улицу.

— Ребенок тяжело переживает потерю любимца. Возможно, нашего котика подожгли какие-то местные малолетние хулиганы, — написала хозяйка.

Полиция уже начала проверку по факту жестокого обращения с животными.

Напомним, этой весной челябинцев возмутил другой случай — мигрант убил и освежевал прямо на улице хаски. Его заметили очевидцы, они же и вызвали полицию. Мужчину задержали. Он сказал, что хотел пустить пса на мясо.

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