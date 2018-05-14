Полиция ищет живодеров, которые сожгли кота в Челябинске

Жительница Челябинска заявила в соцсетях, что неизвестные убили и подожгли ее кота. Его тело она нашла в мусорном баке на ул. Толбухина неподалеку от своего дома. Здесь частный сектор, и домашний кот постоянно ходил гулять на улицу.

— Ребенок тяжело переживает потерю любимца. Возможно, нашего котика подожгли какие-то местные малолетние хулиганы, — написала хозяйка.

Полиция уже начала проверку по факту жестокого обращения с животными.