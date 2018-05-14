Мост смыло: Жители Ольховки отрезаны от большой земли

Источник: Вести - Пермь

В администрации Висимского сельского поселения прокомментировали ЧП, которое случилось здесь еще перед майскими праздниками. Река смыла единственный пешеходный мост, который соединял деревню Ольховку с большой землей. Как сто жителей оказались вне цивилизации?

Жители Ольховки — деревни на берегу реки Малый Висим — из-за обрушения пешеходного моста лишись прямого короткого пути до больницы, школы и магазина.

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Надежда Смирнова: «Как теперь ходить в магазин? На этой стороне магазина нет. Здесь домов 30, а летом здесь столпотворение».

Снимки местные жители сделали перед майскими праздниками. На кадрах видно, как искорежило мост и размыло грунт. Впрочем, и сейчас берега в заливе продолжают осыпаться.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал. После местный бизнесмен пригнал тяжелую технику и помог достать многотонную конструкцию из воды.

Сейчас металлическая конструкция моста никак не используется и бесполезно стоит на берегу. Вернуть ее на прежнее место не представляется возможным, хотя бы потому, что после того как размыло берег, этот мост стал слишком маленьким. Плюс ко всему — стихия не пожалела железные поручни и даже ступени.

В районной администрации о висимской проблеме знают. На место ЧП выезжали и депутаты вместе с главой села. Однако вариантов выхода из создавшегося положения в ходе обсуждения не появилось. Средств на строительство нового моста в районном бюджете на этот год не предусмотрено.

Надежда Махмутова, специалист администрации Висимского сельского поселения: «Нашему бюджету не по силам. Нужна помощь. Думаю, районные власти что-то решат. По крайней мере, приезжают, смотрят».