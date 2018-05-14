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08:00 (мск), источник: Om1.ru

В Омске 83-летняя женщина не смогла выбраться из горящей квартиры

Пожарные нашли ее тело на диване.

В субботу около двух часов ночи в Кировском округе на улице Туполева загорелась квартира в пятиэтажном доме. Пожар случился на первом этаже, где жила одинокая 83-летняя женщина. Предположительно, там замкнуло проводку.

Когда на место ЧП прибыли 12 пожарных на трех машинах, из окон квартиры вовсю валил дым. Соседи сообщили спасателям, что внутри, вероятнее всего, осталась пожилая хозяйка. За ней поспешили бойцы газодымозащитной службы, которые нашли женщину лежащей на диване.

К сожалению, когда ее вынесли из горящего помещения, она была уже мертва — предположительно, надышавшись дымом. Сейчас по факту пожара и гибели пенсионерки проводится проверка.

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