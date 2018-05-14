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09:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Не менее двух человек погибли при пожаре в Аксайском районе

Не менее двух человек погибли при пожаре в Аксайском районе Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в хозпростройке на улице Пороховая балка в СНТ «Яблочко» поступило к пожарным 13 мая в 19.26.

Пожар, площадь которого составила 15 кв. метров, тушили шесть человек, было задействовано две единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 19.55.

Сообщается, что в результате происшествия есть погибшие. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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