Не менее двух человек погибли при пожаре в Аксайском районе
Не менее двух человек погибли при пожаре в Аксайском районе Ростовской области.
Не менее двух человек погибли при пожаре в Аксайском районе Ростовской области.
Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в хозпростройке на улице Пороховая балка в СНТ «Яблочко» поступило к пожарным 13 мая в 19.26.
Пожар, площадь которого составила 15 кв. метров, тушили шесть человек, было задействовано две единицы техники.
Пожарные справились с огнем в 19.55.
Сообщается, что в результате происшествия есть погибшие. Обстоятельства инцидента устанавливаются.