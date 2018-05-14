Найдена машина подозреваемого в убийстве красноярской студентки

Ранее СК сообщил, что девушка в пятницу уехала на такси из города Минусинска домой к родителям в поселок Краснотуранск, но дома так и не появилась. В субботу в полицию обратилась мать девушки с заявлением о пропаже дочери. В воскресенье в лесу под Краснотуранском волонтеры обнаружили тело девушки. По подозрению в убийстве разыскивается водитель машины, с которым девушка поехала домой к родителям.