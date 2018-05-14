Ребёнок заболел клещевым энцефалитом в Приморье
Всего зарегистрировано 832 случая присасывания насекомых.
Всего зарегистрировано 832 случая присасывания насекомых.
Несовершеннолетний житель Спасского района заболел клещевым энцефалитом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор. Также в Пограничном районе обнаружен случай заражения иксодовым клещевым боррелиозом.
Всего на территории Приморья зарегистрировано 832 случая присасывания клещей. Так, больше всего случаев было зарегистрировано во Владивостоке 226 обращений, в Уссурийске 117, Находке 80, Артеме 63, Арсеньеве 54, Дальнегорске 24, Лесозаводске 18, Пожарский район 44, Кавалеровский район 25, Лазовский район -17.
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Специалисты отмечают, что заболеваемость клещевыми инфекциями носит сезонный характер. К заражению клещевыми инфекциями восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.