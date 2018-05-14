Ребёнок заболел клещевым энцефалитом в Приморье

Несовершеннолетний житель Спасского района заболел клещевым энцефалитом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор. Также в Пограничном районе обнаружен случай заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

Всего на территории Приморья зарегистрировано 832 случая присасывания клещей. Так, больше всего случаев было зарегистрировано во Владивостоке 226 обращений, в Уссурийске 117, Находке 80, Артеме 63, Арсеньеве 54, Дальнегорске 24, Лесозаводске 18, Пожарский район 44, Кавалеровский район 25, Лазовский район -17.

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество обращений снизилось на 22,7%.

На экспресс-исследование было сдано 550 клещей, вирус клещевого энцефалита был обнаружен в трёх насекомых, снятых с жителей Владивостока, в 37 клещах обнаружены боррелии 6,7%, в 3-х клещах эрлихии.