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09:12 (мск), источник: VLADNEWS

Ребёнок заболел клещевым энцефалитом в Приморье

Всего зарегистрировано 832 случая присасывания насекомых.

Несовершеннолетний житель Спасского района заболел клещевым энцефалитом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор. Также в Пограничном районе обнаружен случай заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

Всего на территории Приморья зарегистрировано 832 случая присасывания клещей. Так, больше всего случаев было зарегистрировано во Владивостоке 226 обращений, в Уссурийске 117, Находке 80, Артеме 63, Арсеньеве 54, Дальнегорске 24, Лесозаводске 18, Пожарский район 44, Кавалеровский район 25, Лазовский район -17.

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество обращений снизилось на 22,7%.

На экспресс-исследование было сдано 550 клещей, вирус клещевого энцефалита был обнаружен в трёх насекомых, снятых с жителей Владивостока, в 37 клещах обнаружены боррелии 6,7%, в 3-х клещах эрлихии.

Специалисты отмечают, что заболеваемость клещевыми инфекциями носит сезонный характер. К заражению клещевыми инфекциями восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.

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