Хабаровский байкер врезался в «Мерседес» и погиб
Мужчина стартовал от светофора и на полном ходу протаранил автомобиль.
Мужчина стартовал от светофора и на полном ходу протаранил автомобиль.
Сегодня на Воронежской улице в Хабаровске погиб мотоциклист — он врезался в «Мерседес», водитель которого пытался съехать с дороги с поворотом налево. «Кавасаки Ниндзя», который весит чуть меньше двухсот килограммов, выбил с дороги двухтонную машину, сообщает портал «Губерния».
32-летний водитель «Мерседеса» ехал со стороны Большой на работу — в автосервис. Мужчина рассказал, что незадолго до ДТП заметил мотоциклиста у
В сознании пострадавший был от силы полминуты. Медики увезли байкера во вторую краевую больницу, однако он умер практически сразу после поступления. При погибшем не оказалось документов, удостоверяющих личность. Мотоцикл на учете в ГИБДД не стоял.
Водитель «Мерседеса» станет фигурантом уголовного дела: при повороте налево он должен был уступить дорогу всем.