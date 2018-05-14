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09:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский байкер врезался в «Мерседес» и погиб

Мужчина стартовал от светофора и на полном ходу протаранил автомобиль.

Источник: Губерния онлайн

Сегодня на Воронежской улице в Хабаровске погиб мотоциклист — он врезался в «Мерседес», водитель которого пытался съехать с дороги с поворотом налево. «Кавасаки Ниндзя», который весит чуть меньше двухсот килограммов, выбил с дороги двухтонную машину, сообщает портал «Губерния».

32-летний водитель «Мерседеса» ехал со стороны Большой на работу — в автосервис. Мужчина рассказал, что незадолго до ДТП заметил мотоциклиста у стоп-линии светофора. Горел красный свет, а потому автолюбитель спокойно приступил к маневру. Спустя секунду его машину развернуло почти на 90 градусов и швырнуло в канаву. Это дает представление о скорости, которую успел набрать мотоциклист, стартовавший от светофора.

В сознании пострадавший был от силы полминуты. Медики увезли байкера во вторую краевую больницу, однако он умер практически сразу после поступления. При погибшем не оказалось документов, удостоверяющих личность. Мотоцикл на учете в ГИБДД не стоял.

Водитель «Мерседеса» станет фигурантом уголовного дела: при повороте налево он должен был уступить дорогу всем.

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