Лже-букмекеры выманили деньги у жительницы Дивногорска
Она делала
Она делала
В Дивногорске
По словам потерпевшей, 25-летняя девушка получила сообщение в соцсети. Неизвестные предложили ей сделать
Полицейские провели проверку и завели уголовное дело по статье «мошенничество».
«Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными, осторожными, никому не переводить свои денежные средства и обо всех подозрительных фактах, связанных с мошенничеством, сообщать в правоохранительные органы», — предупреждили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.