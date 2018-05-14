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09:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Лже-букмекеры выманили деньги у жительницы Дивногорска

Она делала экспресс-ставки на футбольные матчи.

В Дивногорске лже-букмекеры обманули местную жительницу на 23 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

По словам потерпевшей, 25-летняя девушка получила сообщение в соцсети. Неизвестные предложили ей сделать экспресс-ставки на футбольные матчи. Мошенники пообещали крупный выигрыш, но для этого нужно было заплатить три тысячи рублей.

Жительница Дивногорска перевела деньги и сразу «выиграла» 85 тысяч рублей. Но аферисты на этом не остановились. Они предложили заплатить банку комиссию в размере 20 тысяч рублей. Девушка снова перевела деньги, но свой выигрыш так и не получила.

Полицейские провели проверку и завели уголовное дело по статье «мошенничество».

«Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными, осторожными, никому не переводить свои денежные средства и обо всех подозрительных фактах, связанных с мошенничеством, сообщать в правоохранительные органы», — предупреждили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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