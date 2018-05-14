Лже-букмекеры выманили деньги у жительницы Дивногорска

В Дивногорске лже-букмекеры обманули местную жительницу на 23 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

По словам потерпевшей, 25-летняя девушка получила сообщение в соцсети. Неизвестные предложили ей сделать экспресс-ставки на футбольные матчи. Мошенники пообещали крупный выигрыш, но для этого нужно было заплатить три тысячи рублей.