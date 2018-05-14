На Урале горе-отец, чтобы экономить на алиментах, подделывал платежки

Житель Екатеринбурга, пытаясь сэкономить на алиментах, может отправиться за решетку. После развода мужчина должен был выплачивать сыну четвертую часть своих доходов. Но уралец игнорировал содержание ребенка.

Чтобы вразумить нерадивого отца, его арестовали на 10 суток. После «заточения» мужчина сразу же предоставил приставу платежные документы. Согласно бумагам, он перевел бывшей супруге 50 тысяч рублей. Однако женщина этих денег не получила. Мужчина предположил, что в банке произошла ошибка.

— Отец показал те же «платежки» с большой красной печатью «Отменено». Но пристав обратила внимание, что на всех документах от разных дат стоит одна и та же фамилия кассира и идентичная подпись. В банке приставу пояснили, что такой печати не существует, а указанные платежи не совершались, — рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП РФ по Свердловской области.