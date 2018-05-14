Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
«Иран открыто угрожает существованию Израиля»: ответ РФ
Прощай, РФ: самые громкие скандалы «Евровидения»
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
32На Красной площади прошел Парад Победы
09:28 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале горе-отец, чтобы экономить на алиментах, подделывал платежки

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за мошенничество.

Житель Екатеринбурга, пытаясь сэкономить на алиментах, может отправиться за решетку. После развода мужчина должен был выплачивать сыну четвертую часть своих доходов. Но уралец игнорировал содержание ребенка.

Чтобы вразумить нерадивого отца, его арестовали на 10 суток. После «заточения» мужчина сразу же предоставил приставу платежные документы. Согласно бумагам, он перевел бывшей супруге 50 тысяч рублей. Однако женщина этих денег не получила. Мужчина предположил, что в банке произошла ошибка.

— Отец показал те же «платежки» с большой красной печатью «Отменено». Но пристав обратила внимание, что на всех документах от разных дат стоит одна и та же фамилия кассира и идентичная подпись. В банке приставу пояснили, что такой печати не существует, а указанные платежи не совершались, — рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП РФ по Свердловской области.

За подложные документы мужчине грозит уголовная ответственность. Материалы дела уже переданы в полицию.

Все новости региона
 Глава ФАС похвалил Игоря Шувалова
Самые дешёвые и самые быстрые поезда на Чёрное море
Глава британской контрразведки пригрозил России изоляцией
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Силуанов рассказал, что будет с налогами
Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств
Топливо инфляции. Будет ли бензин летом стоить 50 рублей
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Российские военные похвалили пилотов США за сопровождение Ту-95
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
4 года — 4 чемпиона. За что чемпионат России можно любить Итоги премьер-лиги сезона-2017/18
Авто
Старая машина или новая: где кузов прочнее (и безопаснее) Какая же машина на самом деле безопаснее: старая или новая? Ведь порой можно услышать мнение, что раньше машины делали «из другого» металла и поэтому они крепче
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь