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09:22 (мск), источник: Вести - Пермь

Пенсионера, подозреваемого в убийстве, выпустили под домашний арест

Между 26-летним молодым человеком и двумя пенсионерами завязался конфликт, который закончился поножовщиной.

Суд Свердловского района Перми на время следствия выпустил из СИЗО под домашний арест предполагаемого убийцу молодого парня. Преступление случилось в канун Дня Победы на улице Солдатова. Между 26-летним молодым человеком и двумя пенсионерами завязался конфликт, потом драка, которая кончилась поножовщиной. Все произошло на глазах многочисленных прохожих. Они вызвали полицию, которая и задержала злоумышленника.

Подозреваемый: «На улице был с другом. Пьяные. Задрались. Я все его отталкивал. А у меня друг увидел, прибежал. Этот давай еще и с другом драться. Я говорю: уходи, уходи! Мы пьяные. Он все равно. Я с боку — раз… Оказалось, кровью истек».

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