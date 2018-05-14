Омские пограничники перекрыли канал незаконной миграции

Гражданин одного из государств Центральной Азии и житель нашего региона организовали незаконный переход через российско-казахстанскую границу для трех иностранцев, которым был запрещён въезд в Россию, — пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Омской области.

Первый на своем автомобиле сопровождал нелегалов до границы с нашей страной, где их встречал омич. Незаконные мигранты, воспользовавшиеся услугами перевозчиков, признаны виновными в совершении уголовного преступления и приговорены к лишению свободы в колонии общего режима. Члены преступной группы также получили тюремные сроки — житель Центральной Азии проведет в заключении 2 года, его подельника из приграничного района региона суд отправил за решетку на 2 года и 3 месяца.