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10:50 (мск), источник: ДЕЙТА

Хулиган в трусах напугал владивостокцев

В гостинице на Надибаидзе во Владивостоке, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили DEITA. RU в Росгвардии.

Пьяный дебошир вышел в холл в белье, вел себя агрессивно, устроил скандал, разбил стеклянную полку, оскорблял персонал и выкрикивал в адрес работников угрозы.

Мужчина доставлен в полицию. В отношении 47-летнего мужчины был составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство).

Михаил Грач.

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