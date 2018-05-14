Хулиган в трусах напугал владивостокцев
В гостинице на Надибаидзе во Владивостоке, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили DEITA. RU в Росгвардии.
В гостинице на Надибаидзе во Владивостоке, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили DEITA. RU в Росгвардии.
Пьяный дебошир вышел в холл в белье, вел себя агрессивно, устроил скандал, разбил стеклянную полку, оскорблял персонал и выкрикивал в адрес работников угрозы.
Мужчина доставлен в полицию. В отношении 47-летнего мужчины был составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство).
Михаил Грач.