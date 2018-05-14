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09:07 (мск), источник: dostup1.ru

В Магнитогорске КамАЗ насмерть сбил пенсионерку

ДТП произошло недалеко от остановки общественного транспорта.

Утром 14 мая в Магнитогорске (Челябинская область) КамАЗ сбил пенсионерку, переходившую дорогу в районе остановки «ДКС имени Мамина-Сибиряка», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщают очевидцы произошедшего, женщина скончалась на месте аварии. Горожане предполагают, что она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

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