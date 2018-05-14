В Магнитогорске КамАЗ насмерть сбил пенсионерку

Утром 14 мая в Магнитогорске (Челябинская область) КамАЗ сбил пенсионерку, переходившую дорогу в районе остановки «ДКС имени Мамина-Сибиряка», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщают очевидцы произошедшего, женщина скончалась на месте аварии. Горожане предполагают, что она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.