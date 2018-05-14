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09:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

15-летнего пермяка подозревают в ночном грабеже

Подросток отобрал сотовый телефон у прохожего.

Несовершеннолетний пермяк подозревается в ночном грабеже в Орджоникидзевском районе города.

«Ночью возле одного из многоквартирных домов по улице Мезенская у 17-летнего молодого человека неизвестный открыто похитил сотовый телефон и скрылся. Причиненный материальный ущерб составил свыше 12 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейские быстро вышли на след предполагаемого преступника. Под подозрение попал 15-летний местный житель. Стражи порядка задержали подростка и доставили в территориальный отдел внутренних дел.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Юношу отпустили под подписку о невыезде.

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