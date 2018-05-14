15-летнего пермяка подозревают в ночном грабеже
Подросток отобрал сотовый телефон у прохожего.
Подросток отобрал сотовый телефон у прохожего.
Несовершеннолетний пермяк подозревается в ночном грабеже в Орджоникидзевском районе города.
«Ночью возле одного из многоквартирных домов по улице Мезенская у 17-летнего молодого человека неизвестный открыто похитил сотовый телефон и скрылся. Причиненный материальный ущерб составил свыше 12 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Полицейские быстро вышли на след предполагаемого преступника. Под подозрение попал 15-летний местный житель. Стражи порядка задержали подростка и доставили в территориальный отдел внутренних дел.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Юношу отпустили под подписку о невыезде.