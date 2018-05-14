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09:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

В соцсетях появилось фото пожара в Казани

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось фото пожара в Казани.

С разных районов города пользователи фиксируют огромный столб черного дыма, они также сообщают о звуках взрывов.

Очевидцы предполагают, что горение происходит в районе «Оргсинтеза» или Юдино. Информация о происходящем уточняется.

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