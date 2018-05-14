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09:26 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске нашли восемь тонн говядины, заражённой сальмонеллой

В дальневосточной столице нашли ещё одну крупную партию мяса, заражённого сальмонеллой. Опасные микроорганизмы обнаружили в восьми тоннах говядины.

Источник: Восток Медиа

Исследования проб провели в Хабаровском референтном центре. Их отобрали от партии бескостной мороженой говядины в рамках государственного пищевого мониторинга, который проводится на территории края. Продукцию весом 7999 килограммов произвели в Аргентине. Проведённые лабораторные испытания показали, что мясо не соответствует техническим требованиям таможенного союза по показателю сальмонеллы. Эта большая группа энтеробактерий грозит потребителю брюшным тифом, паратифами А, В и С, а также сальмонеллёзом.

Как сообщает пресс-служба Хабаровского референтного центра, данные о заражённой партии внесли в государственные информационные системы в области ветеринарии «Веста» и «Сирано». Доступ к ним есть у ветеринарной службы Хабаровского края, которая контролирует оборот продукции животного происхождения в регионе.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в Хабаровске недавно обнаружили ещё одну крупную партию мяса с сальмонеллой. Возбудителя нашли в буйволятине из Индии, масса опасной продукции составила почти четыре тонны.

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