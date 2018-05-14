В Хабаровске нашли восемь тонн говядины, заражённой сальмонеллой
В дальневосточной столице нашли ещё одну крупную партию мяса, заражённого сальмонеллой. Опасные микроорганизмы обнаружили в восьми тоннах говядины.
В дальневосточной столице нашли ещё одну крупную партию мяса, заражённого сальмонеллой. Опасные микроорганизмы обнаружили в восьми тоннах говядины.
Исследования проб провели в Хабаровском референтном центре. Их отобрали от партии бескостной мороженой говядины в рамках государственного пищевого мониторинга, который проводится на территории края. Продукцию весом 7999 килограммов произвели в Аргентине. Проведённые лабораторные испытания показали, что мясо не соответствует техническим требованиям таможенного союза по показателю сальмонеллы. Эта большая группа энтеробактерий грозит потребителю брюшным тифом, паратифами А, В и С, а также сальмонеллёзом.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа» писало, что в Хабаровске недавно обнаружили ещё одну крупную партию мяса с сальмонеллой. Возбудителя нашли в буйволятине из Индии, масса опасной продукции составила почти четыре тонны.