В Хабаровске нашли восемь тонн говядины, заражённой сальмонеллой

Источник: Восток Медиа

Исследования проб провели в Хабаровском референтном центре. Их отобрали от партии бескостной мороженой говядины в рамках государственного пищевого мониторинга, который проводится на территории края. Продукцию весом 7999 килограммов произвели в Аргентине. Проведённые лабораторные испытания показали, что мясо не соответствует техническим требованиям таможенного союза по показателю сальмонеллы. Эта большая группа энтеробактерий грозит потребителю брюшным тифом, паратифами А, В и С, а также сальмонеллёзом.

Как сообщает пресс-служба Хабаровского референтного центра, данные о заражённой партии внесли в государственные информационные системы в области ветеринарии «Веста» и «Сирано». Доступ к ним есть у ветеринарной службы Хабаровского края, которая контролирует оборот продукции животного происхождения в регионе.