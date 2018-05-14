Стрельба в Есике: скончался полицейский
В городе Есике Алматинской области произошла стрельба, в результате которой пострадали двое человек. Один из них скончался в больнице, передает Tengrinews.kz.
В городе Есике Алматинской области произошла стрельба, в результате которой пострадали двое человек. Один из них скончался в больнице, передает Tengrinews.kz.
По некоторым данным, погибший был сотрудником РОВД.
По информации местных жителей, инцидент произошел с 7 на 8 мая.
В больнице Енбекшиказахского района корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что 8 мая в 3.00 утра в больницу обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них — 31-летний полицейский скончался 11 мая. Кроме ранения он получил многочисленные травмы.
Состояние второго пострадавшего — стабильное. Он продолжает оставаться в больнице. На фоне огнестрельного ранения он получил перелом ноги.
Как отметили в больнице, мужчина 1986 года рождения, безработный.
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