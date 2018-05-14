Стрельба в Есике: скончался полицейский

В больнице Енбекшиказахского района корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что 8 мая в 3.00 утра в больницу обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них — 31-летний полицейский скончался 11 мая. Кроме ранения он получил многочисленные травмы.