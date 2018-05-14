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09:24 (мск), источник: Tengrinews

Стрельба в Есике: скончался полицейский

В городе Есике Алматинской области произошла стрельба, в результате которой пострадали двое человек. Один из них скончался в больнице, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По некоторым данным, погибший был сотрудником РОВД.

По информации местных жителей, инцидент произошел с 7 на 8 мая.

В больнице Енбекшиказахского района корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что 8 мая в 3.00 утра в больницу обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них — 31-летний полицейский скончался 11 мая. Кроме ранения он получил многочисленные травмы.

Состояние второго пострадавшего — стабильное. Он продолжает оставаться в больнице. На фоне огнестрельного ранения он получил перелом ноги.

Как отметили в больнице, мужчина 1986 года рождения, безработный.

Редакция Tengrinews.kz обратилась с официальным запросом в пресс-службу ДВД Алматинской области.

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