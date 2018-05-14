Следователи выясняют причину смерти экс-главы омской филармонии
Омское следственное управление выясняет обстоятельства смерти бывшего директора омской филармонии 71-летнего Василия Евстратенко.
Омское следственное управление выясняет обстоятельства смерти бывшего директора омской филармонии 71-летнего Василия Евстратенко.
По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. 13 мая мужчину нашли мертвым в своей квартире со следами асфиксии, при нем обнаружена предсмертная записка, сообщает информагентство «Новый Омск».
Кресло руководителя филармонии господин Евстратенко оставил осенью 2014 года. Одной из вероятных причин его увольнения называлось уголовное дело о превышении должностных полномочий, которое до суда так и дошло, и было прекращено.
Илья Николаев