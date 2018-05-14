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09:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Омские пожарные спасли из горящей 9-этажки 15 человек

Загорелась квартира 82-летней женщины.

Чрезвычайное происшествие случилось в девятиэтажном доме в Ленинском округе. В одной из квартир начался пожар на кухне. Самостоятельно с огнем 82-летняя хозяйка жилья справиться не смогла. Благодаря тому, что возгорание быстро заметили и обратились за помощью к пожарным, все обошлось благополучно.

— На момент прибытия расчетов, из окна квартиры на третьем этаже шел дым, в подъезде было плотное задымление. Во избежание отравления едким дымом, пожарные в специальных защитных масках вывели 15 жильцов дома, среди них была 82-летняя женщина — хозяйка загоревшейся квартиры, — сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области.

Пожар удалось потушить за 28 минут. Обошлось без жертв и серьезно пострадавших. По предварительным данным, инцидент случился из-за нарушений правил пользования электрооборудованием.

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