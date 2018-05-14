Омские пожарные спасли из горящей 9-этажки 15 человек
Загорелась квартира 82-летней женщины.
Загорелась квартира 82-летней женщины.
Чрезвычайное происшествие случилось в девятиэтажном доме в Ленинском округе. В одной из квартир начался пожар на кухне. Самостоятельно с огнем 82-летняя хозяйка жилья справиться не смогла. Благодаря тому, что возгорание быстро заметили и обратились за помощью к пожарным, все обошлось благополучно.
— На момент прибытия расчетов, из окна квартиры на третьем этаже шел дым, в подъезде было плотное задымление. Во избежание отравления едким дымом, пожарные в специальных защитных масках вывели 15 жильцов дома, среди них была 82-летняя женщина — хозяйка загоревшейся квартиры, — сообщает
Пожар удалось потушить за 28 минут. Обошлось без жертв и серьезно пострадавших. По предварительным данным, инцидент случился