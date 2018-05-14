Омские пожарные спасли из горящей 9-этажки 15 человек

Чрезвычайное происшествие случилось в девятиэтажном доме в Ленинском округе. В одной из квартир начался пожар на кухне. Самостоятельно с огнем 82-летняя хозяйка жилья справиться не смогла. Благодаря тому, что возгорание быстро заметили и обратились за помощью к пожарным, все обошлось благополучно.