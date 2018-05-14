В Уфе суд ужесточил приговор экс-адвокату за мошенничество

Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет с ограничением свободы на один год три месяца.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, восемь лет назад адвокат потребовал от родственников подозреваемого в убийстве мужчины 1 млн рублей под видом передачи прокурору, чтобы тот переквалифицировал действия на менее тяжкую статью. Затем защитник потребовал от клиента еще полмиллиона якобы для передачи судье для смягчения наказания.

«Вместо добросовестного исполнения обязанностей, адвокат убедил сообщника клиента за полмиллиона рублей взять всю вину на себя и дать в суде ложные показания», — пояснили в прокуратуре РБ.

Таким же образом он похитил 300 тысяч рублей еще у одной клиентки, пообещав обеспечить назначение условного наказания её сыну. Женщина с жалобой на бездействие защитника обратилась в Совет адвокатской палаты. Была проведена проверка, после чего мужчина утратил адвокатский статус.

Не имея законных полномочий на защиту граждан в уголовном судопроизводстве, обвиняемый в 2014 году обманом получил от уфимки 2,1 млн рублей за оказание адвокатских услуг.