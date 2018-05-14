В Уфе суд ужесточил приговор экс-адвокату за мошенничество
УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Прокуратура Башкортостана добилась ужесточения приговора 40-летнему
УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Прокуратура Башкортостана добилась ужесточения приговора 40-летнему
Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет с ограничением свободы на один год три месяца.
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«Вместо добросовестного исполнения обязанностей, адвокат убедил сообщника клиента за полмиллиона рублей взять всю вину на себя и дать в суде ложные показания», — пояснили в прокуратуре РБ.
Таким же образом он похитил 300 тысяч рублей еще у одной клиентки, пообещав обеспечить назначение условного наказания её сыну. Женщина с жалобой на бездействие защитника обратилась в Совет адвокатской палаты. Была проведена проверка, после чего мужчина утратил адвокатский статус.
Не имея законных полномочий на защиту граждан в уголовном судопроизводстве, обвиняемый в 2014 году обманом получил от уфимки 2,1 млн рублей за оказание адвокатских услуг.
Гособвинитель, не согласившись с условной мерой наказания, обжаловал приговор суда в апелляционном порядке. Верховный суд РБ согласился с доводами обвинителя и изменил приговор районного суда. Мошенник получил 5 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.