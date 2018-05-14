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09:31 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе суд ужесточил приговор экс-адвокату за мошенничество

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Прокуратура Башкортостана добилась ужесточения приговора 40-летнему экс-адвокату. Ранее Советский районный суд Уфы признал его виновным в совершении преступлений по статьям «мошенничество» и «вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия».

Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет с ограничением свободы на один год три месяца.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, восемь лет назад адвокат потребовал от родственников подозреваемого в убийстве мужчины 1 млн рублей под видом передачи прокурору, чтобы тот переквалифицировал действия на менее тяжкую статью. Затем защитник потребовал от клиента еще полмиллиона якобы для передачи судье для смягчения наказания.

«Вместо добросовестного исполнения обязанностей, адвокат убедил сообщника клиента за полмиллиона рублей взять всю вину на себя и дать в суде ложные показания», — пояснили в прокуратуре РБ.

Таким же образом он похитил 300 тысяч рублей еще у одной клиентки, пообещав обеспечить назначение условного наказания её сыну. Женщина с жалобой на бездействие защитника обратилась в Совет адвокатской палаты. Была проведена проверка, после чего мужчина утратил адвокатский статус.

Не имея законных полномочий на защиту граждан в уголовном судопроизводстве, обвиняемый в 2014 году обманом получил от уфимки 2,1 млн рублей за оказание адвокатских услуг.

Гособвинитель, не согласившись с условной мерой наказания, обжаловал приговор суда в апелляционном порядке. Верховный суд РБ согласился с доводами обвинителя и изменил приговор районного суда. Мошенник получил 5 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

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