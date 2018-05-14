В Казани на территории бывшего ЖБИ-3 загорелись емкости с краской
(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В Казани на территории бывшего ЖБИ-3 загорелись емкости с краской, объявлен четвертый номер вызова, сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В Казани на территории бывшего ЖБИ-3 загорелись емкости с краской, объявлен четвертый номер вызова, сообщили ИА «Татар-информ» в
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пожар случился напротив здания № 7 по Автосервисной улице. Площадь горения достигла порядка 100 квадратных метров.
По данным ГУ МЧС России по РТ, результате пожара никто не пострадал.