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09:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани на территории бывшего ЖБИ-3 загорелись емкости с краской

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В Казани на территории бывшего ЖБИ-3 загорелись емкости с краской, объявлен четвертый номер вызова, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пожар случился напротив здания № 7 по Автосервисной улице. Площадь горения достигла порядка 100 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС России по РТ, результате пожара никто не пострадал.

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