В Калининграде пропал 71-летний пенсионер, страдающий потерей памяти
В Калининграде пропал 71-летний мужчина, страдающий потерей памяти. Последний раз пенсионера видели 11 мая, рассказали добровольцы сообщества «Поиск пропавших людей Калининград».
В Калининграде пропал 71-летний мужчина, страдающий потерей памяти. Последний раз пенсионера видели 11 мая, рассказали добровольцы сообщества «Поиск пропавших людей Калининград».
Мужчина вышел с дачи в с/о «Дельфин» в пос. Люблино около 16:00 и не вернулся домой. Волонтёры сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
На вид Анатолию Волкову 70 лет, рост 170 см, телосложение среднее, почти лысый, глаза карие. Он был одет в тёмный свитер, чёрные спортивные штаны и чёрные кожаные туфли.
Всех, кто обладает