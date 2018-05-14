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10:28 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде пропал 71-летний пенсионер, страдающий потерей памяти

В Калининграде пропал 71-летний мужчина, страдающий потерей памяти. Последний раз пенсионера видели 11 мая, рассказали добровольцы сообщества «Поиск пропавших людей Калининград».

Мужчина вышел с дачи в с/о «Дельфин» в пос. Люблино около 16:00 и не вернулся домой. Волонтёры сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

На вид Анатолию Волкову 70 лет, рост 170 см, телосложение среднее, почти лысый, глаза карие. Он был одет в тёмный свитер, чёрные спортивные штаны и чёрные кожаные туфли.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят сообщить в полицию по телефону 552−002 или волонтёру по номеру 79114864454 (Александр).

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