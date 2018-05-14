В Ростове-на-Дону пассажиры на ходу выпрыгивали из трамвая, у которого отказали тормоза
ЧП случилось в
ЧП случилось в
Трамвай № 7 «Мичурина — Центральный рынок» шел по обычному маршруту, как вдруг при спуске с горки в районе рынка Сиверса водитель закричала:
— Пассажиры, я не могу остановить трамвай, ломайте двери.
Началась паника. Первыми к дверям бросились женщины, но не смогли их открыть. Через несколько мгновений им помогли мужчины, и пассажиры стали выпрыгивать из трамвая прямо на ходу на проезжую часть, под машины. Скорость была небольшая, поэтому никто из пассажиров не пострадал. Водитель кабину не покинула, а трамвай в
На месте происшествия начала скапливаться трамвайная пробка. Машину обещают отогнать в депо.