В Ростове-на-Дону пассажиры на ходу выпрыгивали из трамвая, у которого отказали тормоза

Началась паника. Первыми к дверям бросились женщины, но не смогли их открыть. Через несколько мгновений им помогли мужчины, и пассажиры стали выпрыгивать из трамвая прямо на ходу на проезжую часть, под машины. Скорость была небольшая, поэтому никто из пассажиров не пострадал. Водитель кабину не покинула, а трамвай в конце-концов остановился сам, на небольшой развилке путей в районе рынка Сиверса.