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10:47 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани внедорожник провалился в яму

Накануне вечером в Казани в районе дома № 59 по улице Карбышева автомобиль Lifan провалился в яму, сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, проезжая часть на этом участке уже давно разрушена, там образовалось углубление, в которое и увязла передняя часть автомобиля.

Прибывшие на место спасатели откачали из ямы воду и только после этого смогли достать автомобиль.

Во время загрузки произошла ошибка.
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