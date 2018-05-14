В Казани внедорожник провалился в яму
Накануне вечером в Казани в районе дома № 59 по улице Карбышева автомобиль Lifan провалился в яму, сообщили очевидцы в соцсетях.
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Накануне вечером в Казани в районе дома № 59 по улице Карбышева автомобиль Lifan провалился в яму, сообщили очевидцы в соцсетях.
По словам очевидцев, проезжая часть на этом участке уже давно разрушена, там образовалось углубление, в которое и увязла передняя часть автомобиля.
Прибывшие на место спасатели откачали из ямы воду и только после этого смогли достать автомобиль.